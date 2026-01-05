Emekli refah payı belli oldu mu, açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı artışı gelecek mi, yüzde kaç oldu 2026?

Asgari ücretin 28 bin 75 liraya yükselmesinin ardından, milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2026 maaş zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı, birkaç gün içinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek. Mevcut maaşı 16.881 TL, 17.000 TL, 17.500 TL ve 18.000 TL olan emekliler, zam sonrası alacakları yeni tutarları merak ediyor. Yapılan hesaplamalara göre farklı zam senaryoları masada yer alırken, refah payı ihtimali de yakından takip ediliyor. İşte maaş maaş zamlı emekli aylığı tablosu…
Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, TÜİK’in açıklayacağı 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda güncellenecek. Hâlihazırda 16.881 TL, 17.000 TL, 17.500 TL ve 18.000 TL maaş alan emekliler için zam oranlarına göre farklı maaş tabloları oluştu. Zam oranına ek olarak refah payı verilmesi ihtimali de kulislerde konuşulurken, emekliler yeni yılda alacakları maaşı şimdiden hesaplamaya başladı.
ZAM İÇİN GÖZLER 5 OCAK'TA
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. TÜFE, temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55, Kasım ayı için ise yüzde 0.87 oldu. Yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, 5 aylık enflasyon yüzde 11.21 oldu. Gözler şimdi 5 Ocak'ta 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi.
EN AZ YÜZDE 11,21 ZAM CEPTE
5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TBMM GÜNDEMİNE GELİYOR
Kök maaşı düşük olan emeklilerin enflasyona ezilmemesi için son yıllarda en düşük emekli maaşı TBMM'de düzenlenen yasa ile belirleniyor. Bu nedenle düzenlemenin torba yasa teklifi içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Meclis'in ilk işi yeni yılda en düşük emekli maaşı teklifini hızla yasalaştırılıp ocak ayında emeklilerin zamlı maaşını alması olacak. Refah payı verilmemesi halinde en düşük emeklilik maaşının yüzde 12-13 artışla 19 bin lira civarında yükselmesi bekleniyor.
1. SENARYO
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 ila yüzde 33 olarak açıklamıştı. Buna göre ortalama olarak yıllık enflasyon yüzde 32 olacak. 6 aylık enflasyon ise yüzde 13,14 olacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 13,14 zam alacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 99 TL'ye çıkacak.
2. SENARYO
Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıllık enflasyon 31,17 olacak, 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,42 olarak gerçekleşecek. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak.
3. SENARYO
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 oranına işaret etmişti. Bakan Şimşek'in açıklamasına göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL'ye çıkacak.
4. SENARYO
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise gelecek yıl yüzde enflasyonun yüzde 20'li rakamlara ulaşacağını vurgulayarak yıl sonu için yüzde 30 enflasyon beklediklerini açıkladı.
Buna göre 6 aylık enflasyon 11,42 olacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 808 TL'ye çıkacak.