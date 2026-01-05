Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.





Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bölgemizde ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir seneyi geride bırakarak, büyük umutla 2026'yı karşıladık.

Türk milleti olarak 86 milyon insanımız, yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimizle büyük bir aileyiz. Kardeşiz, biriz, beraberiz.

Hangi görüşten olursa olsun bu vatanın sevdalısıyız. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler olmuştur, olacaktır.

Bize tuzak kuranlar, bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz.

Düşmanlarımızın bizden istediği ne vilayet ne sancaktır, doğrudan doğruya başımızdır. Fırsat kollayanlara karşı daima hazır olacağız.

Her kim ortak değerlerimizi hedef alıyorsa Türk milletinin dostu değil, hasmıdır.

On yıllardır farklı biçimleriyle mücadele ettiğimiz terör belası emperyalist bir prangadır. Terörün olmadığı bölgedeki kazanımlara odaklanarak bu hedefimize ulaşacağız.