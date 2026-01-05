Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor

19:465/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.


Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bölgemizde ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir seneyi geride bırakarak, büyük umutla 2026'yı karşıladık.

Türk milleti olarak 86 milyon insanımız, yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimizle büyük bir aileyiz. Kardeşiz, biriz, beraberiz.

Hangi görüşten olursa olsun bu vatanın sevdalısıyız. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler olmuştur, olacaktır.

Bize tuzak kuranlar, bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz.

Düşmanlarımızın bizden istediği ne vilayet ne sancaktır, doğrudan doğruya başımızdır. Fırsat kollayanlara karşı daima hazır olacağız.

Her kim ortak değerlerimizi hedef alıyorsa Türk milletinin dostu değil, hasmıdır.

On yıllardır farklı biçimleriyle mücadele ettiğimiz terör belası emperyalist bir prangadır. Terörün olmadığı bölgedeki kazanımlara odaklanarak bu hedefimize ulaşacağız.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Kabine Toplantısı
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İçişleri Bakanlığı personel alımı 2026: 80 il planlama uzman yardımcısı alımı ne zaman, başvuru şartları neler?