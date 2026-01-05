Altın fiyatları, yatırımcıların ABD'nin Venezuela lideri Maduro'yu yakalamasının ardından artan jeopolitik risklere karşı korunmak için değerli metallere yönelmesiyle yükseldi. Spot altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2’ye yakın değer kazanarak 4 bin 420 dolara çıktı ve son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Ocak 2026 altın fiyatları.

2 /6 GRAM ALTIN FİYATI Alış: 6.088,4340 TL Satış: 6.089,2230 TL

3 /6 ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 9.741,4900 TL Satış: 9.955,8800 TL

4 /6 CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 38.965,9800 TL Satış: 39.701,7300 TL

5 /6 YARIM ALTIN FİYATI Alış: 19.424,23 TL Satış: 19.913,93 TL