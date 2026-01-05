Yeni Şafak
Altın fiyatları son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı: ABD-Venezuela krizi piyasaları sarstı

5/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD'nin Venezuela lideri Maduro'yu yakalamasının ardından artan jeopolitik risklere karşı korunmak için değerli metallere yönelmesiyle yükseldi. Spot altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2’ye yakın değer kazanarak 4 bin 420 dolara çıktı ve son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Ocak 2026 altın fiyatları.

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ele geçirmesiyle artan jeopolitik gerilim yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın fiyatları haftanın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Spot altın, yüzde 2’ye yakın değer kazandı ve 4 bin 420 dolara çıktı. Böylelikle ons altın son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. İşte anlık gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.088,4340 TL

Satış: 6.089,2230 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.741,4900 TL

Satış: 9.955,8800 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 38.965,9800 TL

Satış: 39.701,7300 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 19.424,23 TL

Satış: 19.913,93 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 41.502,00 TL

Satış: 41.901,00 TL

#Altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
