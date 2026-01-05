Yılın ilk kabine toplantısı bugün: Masada hangi kritik konular var?

Beştepe’de yapılacak Kabine Toplantısı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıda, 2025 yılının kapsamlı bir muhasebesi yapılırken, 2026 yılına dair hedefler ve öncelikler ele alınacak.

Terörle mücadele gündemde

Toplantının ana başlıklarından biri “Terörsüz Türkiye” vizyonu olacak. Bu çerçevede, geçen yıl atılan adımlar değerlendirilecek, yeni dönemde izlenecek strateji ve uygulamalar belirlenecek.

Ayrıca, Suriye’de terör örgütü SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na aykırı tutumu da güvenlik gündemi kapsamında ele alınacak.

Dış politika

Kabinede, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden barış girişimleri ve Gazze’de yaşanan insani kriz başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile bugün gerçekleştirmesi öngörülen telefon görüşmesi, Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik temaslar ve uluslararası iş birliği çerçevesinde atılabilecek adımlar da değerlendirilecek.

Enflasyonla mücadele ve istihdam

Toplantının ekonomi bölümünde ise enflasyonla mücadele ön plana çıkacak. TÜİK’in açıkladığı 2025 yılı sonu enflasyon verileri ışığında mevcut tablo değerlendirilecek.

Bunun yanı sıra istihdamın artırılması, fiyat istikrarının güçlendirilmesi ve ekonomik dengelerin korunmasına yönelik yeni adımlar da Kabine’nin gündeminde yer alacak.







