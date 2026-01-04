Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bin Selman telefonda görüştü: Bölgesel krizler masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla Türkiye-Suudi Arabistan iş birliğinin daha da derinleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.





Türkiye’nin Somali ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Erdoğan, Yemen’de tarafların bir araya getirilmesine yönelik yürütülen çabalara Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğunu da dile getirdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de insani durumun kış mevsimiyle birlikte daha da ağırlaştığına dikkat çekerek, Türkiye’nin kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarı için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.