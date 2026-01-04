Ocak 2026 emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı artış, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. TÜİK’in duyuracağı 6 aylık enflasyon farkı, kök maaşları ve en düşük emekli aylığını doğrudan etkileyecek. Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği zam oranları için son beklentiler de belli oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte tahminler ve son gelişmeler.

1 /8 Ocak 2026 döneminde yapılacak emekli maaşı zammı için milyonlarca emeklinin dikkati enflasyon verilerine çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı, Türkiye’de açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşecek. Böylece 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve yeni maaşlar kesinleşmiş olacak.

2 /8 Enflasyon beklentileri ne gösteriyor? Piyasa katılımcılarının beklentilerine göre Aralık ayında aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 1 civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 31 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Bu tablo, 2026 Ocak ayında emekli maaş zammının 5 aylık yüzde 11,20’lik artışın üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

3 /8 SSK ve Bağkur kök maaşları artacak mı? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin kök maaşları, TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden hesaplanacak. Önceki dönemlerde olduğu gibi kök maaşlara yapılacak artış, taban aylık uygulamasını da doğrudan etkileyecek. Ocak zammının kesinleşmesiyle birlikte kök maaşların ne ölçüde yükseleceği netlik kazanacak.

4 /8 Zamlı emekli maaşları ne zaman belli olacak? SGK kapsamındaki 4A, 4B ve 4C emeklilerinin alacağı zam oranı, Aralık enflasyon verilerinin açıklanacağı 5 Ocak tarihinde kesinleşecek. Aynı gün memur ve memur emeklilerine yapılacak artış oranları da kamuoyuna duyurulacak.

5 /8 En düşük emekli maaşı için tahminler 2025 yılı Temmuz ayında 16 bin 881 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının, 2026 Ocak zammıyla birlikte yeniden artırılması bekleniyor.

Mevcut beklentiler, en düşük emekli maaşının yeni yılda 19 bin liranın bir miktar üzerine çıkabileceği yönünde.

6 /8 Kök maaş nasıl sorgulanıyor? SSK emeklileri e-Devlet üzerinden “4A Emekli Aylığı” ekranına girerek, Bağkur emeklileri ise “4B Emekli Aylığı” bölümünden kök maaş bilgilerine ulaşabiliyor. İlgili ek ödeme kalemleri çıkarıldığında emeklinin gerçek kök maaşı görülebiliyor.