Yurt dışı telefonlar ne zaman açılacak 2026? IMEI kaydı sıfırlandı mı? İşte detaylar

Türkiye’de yurt dışından getirilen cep telefonlarının kullanılabilmesi için IMEI numarasının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sistemlerinde tanımlı olması gerekiyor. Kayıt yapılmayan cihazlara her takvim yılı için 120 günlük geçici kullanım hakkı tanınıyor. 2026 yılına girilmesiyle bu sürenin otomatik olarak yenilenmesi beklenirken, çok sayıda kullanıcı “servis yok” uyarısıyla karşılaştı.





IMEI süresi neden 1 Ocak’ta hemen açılmadı?

Yurt dışı telefonlar için tanımlanan 120 günlük kullanım hakkı her yıl başında sıfırlanıyor. Ancak bu işlem tek bir anda gerçekleşmiyor. BTK ile GSM operatörleri arasında yürütülen teknik güncellemeler nedeniyle milyonlarca cihazın durumu aşamalı olarak yenileniyor. Bu nedenle IMEI açılışları genellikle 1-7 Ocak tarihleri arasında tamamlanıyor.





120 günlük kullanım hakkı nasıl işliyor?

Türkiye’ye getirilen ve IMEI kaydı yapılmayan bir cep telefonu, kayıt zorunluluğu doğmadan önce 120 gün boyunca şebekelere açık kalabiliyor. Bu süre takvim yılı bazlı hesaplanıyor. 2025 yılında kullanım süresi dolduğu için kapanan bir cihaz, 2026 yılıyla birlikte yeniden 120 günlük kullanım hakkı elde ediyor. Ancak aktivasyon süresi her kullanıcıda aynı gün gerçekleşmeyebiliyor.





IMEI kaydı yapılmazsa ne olur?

Geçici kullanım süresi sona eren cihazlar, Türkiye’deki mobil şebekelere erişime kapatılıyor. Kalıcı kullanım için IMEI kaydının e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor. Bu işlem için pasaportun son üç yıl içinde başka bir cihaz kaydında kullanılmamış olması şartı aranıyor.





2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?