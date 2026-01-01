Somali Cumhurbaşkanı 3 maddeyi açıkladı: Pandora'nın kutusu açılır

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, dün Katar televizyonu El-Cezire’de katıldığı bir programda, İsrail’in geçtiğimiz cuma günü ülkesindeki ayrılıkçı bölge Somaliland’ın bağımsızlığını tanımasını değerlendirdi. Şeyh Mahmud, hükümetin hiçbir bölgeyle sorununun olmadığını ve Somaliland’ın bağımsızlık iddiasını İsrail’den başka tanıyan bir ülke olmadığını dile getirerek, İsrail’in kendi sorunlarını bölgeye ihraç etmek ve yeni bir fitne alanı bulmak için bu adımı attığını kaydetti. Şeyh Mahmud ayrıca, Somali’de El-Şebab ve DEAŞ gibi örgütlerin İsrail’in sebep olacağı karmaşadan yararlanmak istediğini öne sürdü.





İSRAİL’İN ÜÇ ŞARTI

El-Cezire’ye yaptığı açıklamada, Somali merkezi yönetiminin 30 yıldır hiçbir federal bölgeyle bir sorununun olmadığını ve hükümetin ülkenin birliğini barışçıl yollarla korumaya çalıştığını dile getirerek, “İsrail’in Somali ile hiçbir ilişkisi ya da bir etkisi yok. Bu adımı atması sadece kendi sorunlarını başka yerlere ihraç etme çabasıdır” cümlelerini sarf etti. Şeyh Mahmud, Somali istihbaratının İsrail tarafından bölgede girişilen hareketliliği takip ettiğine dikkat çektiği açıklamasında, “Somaliland’ın bağımsızlığını tanımadan önce üç şartları vardı. Biz bu şartların, Somaliland’ın tanınmasına karşılık İsrail’e Aden Körfezi yakınlarında askeri üs sağlaması, Abraham Anlaşmalarına katılması ve Gazze’den tehcir edilecek Filistinlileri kabul etmesi olduğunu ortaya çıkardık. Bu şartlar hayata geçirilirse bölgede Pandora'nın kutusu açılır” uyarısını yaptı.





TÜM BÖLGEYE TEHDİT

İsrail’in Aden Körfezi yakınlarında askeri üs kurmak istemesinin sadece Somali’nin iç istikrarı için değil tüm bölgenin istikrarı için tehdit olacağını söyleyen Şeyh Mahmud, “İsrail’in Somali’ye el atmasında iyi bir niyet yok. Dünya ülkeleri ve özellikle Arap ve Müslüman ülkeler, bu adımı bir tehdit olarak algılamalıdır” değerlendirmesini yaptı. İşgal devletinin bu askeri üs ile enerji sevkiyatı ve ticaret yolları açısından büyük önem taşıyan Babu’l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi’ne uzanmak istediğine vurgu yapan Şeyh Hasan, “İlk amaçları Somali’nin iç sorunlarını çözmesini engelleyerek iki yıldır mücadele ettiğimiz sorunları büyüterek buradan bölgeye ulaşmaktır” dedi.





BMGK’YA ÇAĞRI

Somaliland’ın bağımsızlığını İsrail’den başka kimsenin mevzubahis yapmadığını, aksine İsrail’in bu adımını 50’den fazla ülkenin kınadığını hatırlatan Somali Cumhurbaşkanı, “Arap Birliği, Afrika Birliği ve Afrika Hükümetlerarası Kalkınma Örgütü (İGAD) gibi bölgesel oluşumların yanı sıra Türkiye ve Suudi Arabistan, net olarak bu adıma karşı olduğunu gösterdi. Hiçbir Arap ülkesi bu durumu kabullenmedi. ABD Başkanı Donald Trump, bu adımı desteklemedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Fransa, Rusya ve Çin de reddettiklerini bildirdi. Hal böyle iken BMGK’ya İsrail’e karşı aksiyon alma çağrımızı yineliyoruz” ifadelerini kullandı.



