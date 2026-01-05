Yeni Şafak
14-15 günlük maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Memur ve emekli sandığı maaş farkı ödeme tarihleri açıklandı mı?

14-15 günlük maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Memur ve emekli sandığı maaş farkı ödeme tarihleri açıklandı mı?

5/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak ayı maaş zammı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşirken, kamu çalışanlarının ve emeklilerin 2026 yılının ilk yarısında alacağı maaş artışı da ortaya çıktı. Zam oranları öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu personelinin maaşlarına doğrudan yansıyacak.

Ocak 2026 emekli zammında belirsizlik sona erdi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşirken, kök aylıklara yansıyacak artış da ortaya çıktı. Yapılan hesaplamalar, en düşük emekli maaşı için yeni taban rakamın da kısa süre içinde açıklanabileceğine işaret ediyor.

OCAK ZAMMI NETLEŞTİ: MEMUR VE EMEKLİSİNE YÜZDE 18,6 ARTIŞ

Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği Ocak zammı kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte, 2026 yılının ilk 6 ayında uygulanacak zam oranı netlik kazandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla memur ve memur emeklilerine yüzde 11 toplu sözleşme zammı ile taban aylığa 1.000 TL artış öngörülmüştü. Ocak zammına eklenecek enflasyon farkının da belli olmasıyla nihai oran ortaya çıktı.

ENFLASYON FARKI YÜZDE 6,85 OLDU

TÜİK verilerine göre, Aralık 2025’te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti.

Bu veriler doğrultusunda:

6 aylık enflasyon farkı: %6,85

Toplu sözleşme zammı: %11

Toplam zam oranı: %18,6 olarak hesaplandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12,19 oldu.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR GÜNCELLENDİ

Zam oranları ve taban aylık artışıyla birlikte yeni maaşlar şöyle oluştu:

En düşük memur maaşı: 60.896 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 27.889 TL

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar, zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Ocak’ta hesaplarında görecek. Aynı tarihte 14 günlük maaş farkı da ödenecek. Memur emeklileri ise bu ay maaşlarını zamsız aldı. Ocak zammından kaynaklanan fark ödemelerinin ay içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Kesin ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

