En düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu 2026? SSK, Bağ-Kur, 4C, Emekli Sandığı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2026 Ocak zammı için gözler TÜİK’e çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve tarım emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Bu veriyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak artış oranı ve zamlı maaş tutarları tablo halinde ortaya çıkacak.
Yeni yıla girerken emeklilerin alacağı maaş artışı netleşmeye hazırlanıyor. SGK kapsamında yer alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve tarım emeklilerinin maaşları, yılda iki kez uygulanan enflasyon farkı doğrultusunda Ocak ayında yeniden belirlenecek. Aralık ayı verisiyle birlikte hem en düşük emekli aylığı hem de mevcut maaşlara yansıyacak zam tutarları belli olacak.
ZAM İÇİN GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNDE
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. TÜFE, temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55, Kasım ayı için ise yüzde 0.87 oldu. Yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, 5 aylık enflasyon yüzde 11.21 oldu. Gözler şimdi 5 Ocak'ta 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi.
EN AZ YÜZDE 11,21 ZAM CEPTE
5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TBMM'YE GELİYOR
Kök maaşı düşük olan emeklilerin enflasyona ezilmemesi için son yıllarda en düşük emekli maaşı TBMM'de düzenlenen yasa ile belirleniyor. Bu nedenle düzenlemenin torba yasa teklifi içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Meclis'in ilk işi yeni yılda en düşük emekli maaşı teklifini hızla yasalaştırılıp ocak ayında emeklilerin zamlı maaşını alması olacak. Refah payı verilmemesi halinde en düşük emeklilik maaşının yüzde 12-13 artışla 19 bin lira civarında yükselmesi bekleniyor.
33 EKONOMİSTTEN ZAM İÇİN İPUCU
AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.
Bu da yıllık enflasyonun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına yakın bir oranda gerçekleşmesi anlamına geliyor. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL'ye çıkacak.
Ekonomistlerin yüzde 0,55'lik enflasyon beklentisine göre ise toplam zam oranı yüzde 11,81 olacak, yüzde 1,24 olması halinde ise toplam zam oranı yüzde 12,58'e çıkacak.
Ekonomistlerin beklentisine göre en düşük emekli maaşı en az 18,874 TL 65 kuruş, en çok ise 19 bin 4 TL 63 kuruş olacak.