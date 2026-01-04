MSÜ sınav takvimi 2026: MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? MSÜ sınav ücreti ne kadar olacak, kılavuz ne zaman yayımlanır?

MSÜ’ye girişte temel şartlar

MSÜ’ye başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, yaş ve mezuniyet kriterlerini karşılaması, ilgili MSÜ ve YKS sınavlarına katılmış olması gerekiyor. Ayrıca güvenlik soruşturması, sağlık raporu ve adli sicil şartları da Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanıyor. Süreç, Millî Savunma Üniversitesi bünyesindeki Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için ayrı aşamalarla devam ediyor.