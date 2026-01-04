MSÜ sınav takvimi 2026: MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? MSÜ sınav ücreti ne kadar olacak, kılavuz ne zaman yayımlanır?

2026 Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için takvim netleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav programına göre başvurular ocak ayında alınacak, sınav ise mart ayının ilk haftasında yapılacak. MSÜ’ye girmek isteyen adaylar başvurularını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek, sonuçlar yine ÖSYM tarafından ilan edilecek.
2026 yılı için Millî Savunma Üniversitesi’ne girmek isteyen adayların merakla beklediği sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. MSÜ 2026 sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen takvime göre planlandı. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için ilk adımı bu sınavla atacak.
MSÜ 2026 sınav tarihi
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 Pazar günü Türkiye genelinde uygulanacak. Sınavın ardından adayların sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü ÖSYM tarafından erişime açılacak.
MSÜ 2026 başvuruları ne zaman?
ÖSYM takvimine göre MSÜ 2026 başvuruları 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Belirlenen tarihlerde başvurusunu tamamlayamayan adaylar için 3 Şubat 2026 tarihinde geç başvuru hakkı tanınacak.
Başvuru ücreti ve kılavuz
2026 MSÜ sınav ücreti henüz açıklanmadı. Bir önceki yıl sınav için 450 TL ücret alınmıştı. Güncel ücret bilgisi, ÖSYM’nin yayımlayacağı resmi MSÜ başvuru kılavuzu ile netleşecek. Adayların başvuru koşulları ve sınav detaylarını bu kılavuz üzerinden takip etmesi gerekiyor.
MSÜ’ye girişte temel şartlar
MSÜ’ye başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, yaş ve mezuniyet kriterlerini karşılaması, ilgili MSÜ ve YKS sınavlarına katılmış olması gerekiyor. Ayrıca güvenlik soruşturması, sağlık raporu ve adli sicil şartları da Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanıyor. Süreç, Millî Savunma Üniversitesi bünyesindeki Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için ayrı aşamalarla devam ediyor.