Malatya'da okullar tatil mi? 5 Ocak Pazartesi ders var mı? Valilik açıklaması

Türkiye'de son günlerde birçok ilde soğuk ve yoğun kar yağışı görüldü. Hafta sonunda ise kısmen yağışlar azalsa da bazı illerin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Malatya'da ise binlerce öğrenci yarın okulların tatil edilip edilmediğini sorguluyor. Tatil ile ilgili son dakika açıklaması ise valilik tarafından yapıldı.