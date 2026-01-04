Malatya'da okullar tatil mi? 5 Ocak Pazartesi ders var mı? Valilik açıklaması

Malatya'da okullar tatil mi? Öğrenciler tarafından gündemin ilk sıralarında yer alan bu sorunun yanıtı belli oldu. Son günlerde kar yağışı ve soğuk hava ülke genelinde etkili olmuştu. Malatya'da da olumsuz hava koşulları sonrasında tatil konusu yeniden gündeme geldi. Peki Malatya'da yarın okullar tatil edildi mi? Valilik açıklaması var mı? İşte son gelişmeler.
Türkiye'de son günlerde birçok ilde soğuk ve yoğun kar yağışı görüldü. Hafta sonunda ise kısmen yağışlar azalsa da bazı illerin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Malatya'da ise binlerce öğrenci yarın okulların tatil edilip edilmediğini sorguluyor. Tatil ile ilgili son dakika açıklaması ise valilik tarafından yapıldı.
MALATYA'DA 5 OCAK (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?
Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi. Kaymakamlıkların, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan paylaşımda, yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
MALATYA VALİSİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Yapmış olduğumuz istişareler sonucunda yarın eğitim ve öğretime devam edilmesine karar verdik. Taşımalı eğitim konusunda alınacak kararlar ise ilçe kaymakamlıklarımız tarafından duyurulacaktır" dedi.
Malatya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık-2 Ocak tarihlerinde ara verilen eğitime, 5 Ocak Pazartesi günü itibariyle devam edilecek. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili evlatlarım, kıymetli hemşerilerim; yapmış olduğumuz istişareler sonucunda yarın (5 Ocak) eğitim ve öğretime devam edilmesine karar verdik. Taşımalı eğitim konusunda alınacak kararlar ise ilçe kaymakamlıklarımız tarafından duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.