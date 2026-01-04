Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Malatya'da okullar tatil mi? 5 Ocak Pazartesi ders var mı? Valilik açıklaması

Malatya'da okullar tatil mi? 5 Ocak Pazartesi ders var mı? Valilik açıklaması

22:094/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Malatya'da okullar tatil mi? 5 Ocak Pazartesi ders var mı? Valilik açıklaması
Malatya'da okullar tatil mi? 5 Ocak Pazartesi ders var mı? Valilik açıklaması

Malatya'da okullar tatil mi? Öğrenciler tarafından gündemin ilk sıralarında yer alan bu sorunun yanıtı belli oldu. Son günlerde kar yağışı ve soğuk hava ülke genelinde etkili olmuştu. Malatya'da da olumsuz hava koşulları sonrasında tatil konusu yeniden gündeme geldi. Peki Malatya'da yarın okullar tatil edildi mi? Valilik açıklaması var mı? İşte son gelişmeler.

Türkiye'de son günlerde birçok ilde soğuk ve yoğun kar yağışı görüldü. Hafta sonunda ise kısmen yağışlar azalsa da bazı illerin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Malatya'da ise binlerce öğrenci yarın okulların tatil edilip edilmediğini sorguluyor. Tatil ile ilgili son dakika açıklaması ise valilik tarafından yapıldı.


MALATYA'DA 5 OCAK (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi. Kaymakamlıkların, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan paylaşımda, yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.


MALATYA VALİSİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Yapmış olduğumuz istişareler sonucunda yarın eğitim ve öğretime devam edilmesine karar verdik. Taşımalı eğitim konusunda alınacak kararlar ise ilçe kaymakamlıklarımız tarafından duyurulacaktır" dedi.


Malatya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık-2 Ocak tarihlerinde ara verilen eğitime, 5 Ocak Pazartesi günü itibariyle devam edilecek. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili evlatlarım, kıymetli hemşerilerim; yapmış olduğumuz istişareler sonucunda yarın (5 Ocak) eğitim ve öğretime devam edilmesine karar verdik. Taşımalı eğitim konusunda alınacak kararlar ise ilçe kaymakamlıklarımız tarafından duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.



#malatya
#okul tatili
#malatya valisi
#valilik açıklaması
#taşımalı eğitim
#kar yağışı
#olumsuz hava koşulları
#eğitime ara
#Malatya'da okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Son durum