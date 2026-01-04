Van'da okullar tatil mi? 5 Ocak Pazartesi Van'da okullar tatil edildi mi? Valilik açıklaması

Yeni Şafak
21:244/01/2026, Pazar
Soğuk ve yoğun kar yağışı Van'da etkisini göstermeye devam ediyor. Öğrenciler ise kar yağışıyla birlikte yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Van'da 5 Ocak Pazartesi günü için bir ilçede eğitime ara verildi. İşte resmi açıklamalar.

Son günlerde ülke genelinde soğuk ve yoğun kar yağışı etkili oluyor. Van'da da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tatil ile ilgili bilgiler de yakından takip ediliyor. Son olarak Van'ın Çatak ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 OCAK PAZARTESİ

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü (yarın) eğitime ara verildi.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 5 Ocak 2026 günü eğitime ara verildiği belirtildi. Bu arada Çatak-Van kara yolu da 5 gün önce inen çığ nedeniyle kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yol, tek yönlü ulaşıma açıldı. Ancak acil öncelikli araçların dışındaki diğer araçların geçişlerine izin verilmiyor.


Van-Çatak kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Van'da çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Çatak kara yolu, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Çığ riskinin devam ettiği kara yolunda yalnızca acil ve öncelikli araçların geçişine izin veriliyor.


Van yönünden gelen araçlar ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Görentaş Jandarma Kontrol Noktası'nda durduruluyor. İlçe çıkışında ise güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri ve vatandaşları uyarıyor. Karla mücadele ekipleri, yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



