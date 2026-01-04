Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? 5 Ocak kar tatili var mı? Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Şanlıurfa’da etkili olan soğuk hava ve buzlanma, eğitimi de etkiledi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar dikkate alınarak bazı ilçelerin kırsal mahallelerindeki okullarda 5 Ocak 2026 pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. İl ve ilçe merkezlerinde ise eğitime devam edilecek.





ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 OCAK 2026

