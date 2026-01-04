Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? 5 Ocak kar tatili var mı? Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Şanlıurfa Valiliği, buzlanma ve olumsuz yol şartları nedeniyle bazı ilçelerin kırsal mahallelerindeki okullarda 5 Ocak 2026 pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. İl ve ilçe merkezlerinde ise eğitim devam edecek.
ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 OCAK 2026
Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hava ve yol şartları çerçevesinde buzlanma nedeniyle ulaşımda oluşabilecek sorunlar göz önüne alınarak ilgili kuruluşlarımızla birlikte yapılan değerlendirme sonucunda Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerimizin kırsal mahallelerinde bulunan bütün eğitim kurumları ile söz konusu kırsal mahallelerden taşımalı sistem kapsamında ilçe merkezlerindeki okullara taşınan öğrencilere yönelik olarak 5 Ocak 2026 pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.