Bedelli askerlik 2026 ücreti ne kadar olacak? Yeni bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik son gelişmeler

Bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılıyor?

Bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutar, yürürlükteki mevzuat gereği tek seferde ödeniyor ve taksit imkânı bulunmuyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan esaslara göre başvurular askerlik şubeleri ya da e-Devlet üzerinden yapılıyor. Ödemeler ise kamu bankaları ile defterdarlık ve malmüdürlükleri aracılığıyla, T.C. kimlik numarası beyan edilerek gerçekleştiriliyor.