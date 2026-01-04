Yeni Şafak
Bedelli askerlik 2026 ücreti ne kadar olacak? Yeni bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik son gelişmeler

22:194/01/2026, Pazar
2026 yılı Ocak ayında uygulanacak bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla birlikte yeniden hesaplanacak. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Mevcut bedel olan 280 bin 850 liranın, yeni katsayıyla birlikte 319 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor. Resmî rakamlar 5 Ocak’ta netleşecek.

2026 bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak belirleneceği için yılın ilk günlerinde milyonlarca yükümlünün gündeminde yer alıyor. Hâlihazırda 280.850,64 TL olarak uygulanan tutarın, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı sonrasında artması bekleniyor. Türkiye genelinde başvuru planı yapan adaylar, yeni rakamın ne zaman açıklanacağını yakından takip ediyor.


Bedelli askerlik ücreti 2026 nasıl hesaplanıyor?

Bedelli askerlik bedeli, memur aylık katsayısına göre yeniden düzenleniyor. 2025’in ikinci yarısında açıklanan rakamlar sonrası katsayı artışıyla birlikte bedelin yükselmesi öngörülüyor. Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için oluşan yüzde 13,64’lük toplam zam oranı dikkate alındığında, katsayının 1.329945 seviyesine çıkması halinde bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 319 bin 186 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.


Yeni bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak?

Memur maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Bu sürecin ardından bedelli askerlik ücreti de resmî olarak belirlenecek. Takvime göre, 5 Ocak 2026 tarihinde rakamın kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılıyor?

Bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutar, yürürlükteki mevzuat gereği tek seferde ödeniyor ve taksit imkânı bulunmuyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan esaslara göre başvurular askerlik şubeleri ya da e-Devlet üzerinden yapılıyor. Ödemeler ise kamu bankaları ile defterdarlık ve malmüdürlükleri aracılığıyla, T.C. kimlik numarası beyan edilerek gerçekleştiriliyor.

