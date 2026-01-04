TOKİ kura takvimi 2026: TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi hangi illerde ne zaman yapılacak? İşte illere göre tarihler

İller bazında açıklanan kura günleri

Açıklanan takvime göre Şırnak ve Hakkari’de 30 Aralık 2025’te başlayan kura süreci; Van, Siirt, Batman, Mardin ve Ağrı gibi illerle devam etti. Şubat ayından itibaren Ankara, Bursa, Konya, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirler de kura programına dahil edildi. En yoğun başvurunun yapıldığı İstanbul’da çekilişler Mart ayının ikinci haftasında tamamlanacak.