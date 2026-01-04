TOKİ kura takvimi 2026: TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi hangi illerde ne zaman yapılacak? İşte illere göre tarihler

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci hız kazanırken, il il açıklanan tarihler milyonlarca başvuru sahibinin gündeminde yer alıyor. 2025 Aralık ayında başlayan kura çekimleri, 2026 yılı boyunca farklı şehirlerde devam edecek. Hangi ilde kura ne zaman çekilecek?, Sonuçlar nereden öğrenilecek?, Teslimat ve ödeme takvimi nasıl işleyecek? soruları netleşirken, TOKİ kura takvimi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Türkiye genelinde büyük ilgi gören TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci resmen başladı. Milyonlarca başvurunun yapıldığı projede, hak sahiplerini belirleyecek çekilişler il il planlanarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Açıklanan takvimle birlikte başvuru yapan vatandaşlar için bekleyiş daha net bir çerçeveye kavuştu.
Kura süreci hangi tarihlerde yapılacak?
Toplu Konut İdaresi’nin yayımladığı programa göre kura çekimleri 29 Aralık 2025’te start aldı. İlk çekiliş Güneydoğu Anadolu’daki illerle başlarken, Ocak ve Şubat ayları boyunca Anadolu’nun farklı bölgelerinde devam edecek. İstanbul için planlanan kura çekimleri ise 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İller bazında açıklanan kura günleri
Açıklanan takvime göre Şırnak ve Hakkari’de 30 Aralık 2025’te başlayan kura süreci; Van, Siirt, Batman, Mardin ve Ağrı gibi illerle devam etti. Şubat ayından itibaren Ankara, Bursa, Konya, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirler de kura programına dahil edildi. En yoğun başvurunun yapıldığı İstanbul’da çekilişler Mart ayının ikinci haftasında tamamlanacak.
30 Aralık 2025: Şırnak - Hakkari
5 Ocak 2026: Siirt - Van
6 Ocak 2026: Mardin Ağrı
7 Ocak 2026: Batman
5 Şubat Ankara
11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa
12 Şubat 2026 Bolu
13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir
15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale
16 Şubat 2026 Edirne
17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ
18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli
20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli
22 Şubat 2026 Afyonkarahisar
24 Şubat 2026 Uşak
25 Şubat 2026 Isparta
26 Şubat 2026 Burdur
27 Şubat 2026 Denizli
1 Mart 2026 Antalya
3 Mart 2026 Muğla
4 Mart 2026 Aydın
5 Mart 2026 Manisa
6 Mart 2026 İzmir
9-12 Mart 2026 İstanbul
Sonuçlar nasıl öğrenilecek?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek listeler eş zamanlı olarak ilan edilecek. Vatandaşlar, sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek. Her ildeki çekiliş tamamlandıkça sonuçların aşamalı şekilde duyurulması bekleniyor.
Teslimat ve ödeme süreci
Proje kapsamında konut taksitleri, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlayacak. Yetkililer, ilk anahtar teslimlerinin 2027 yılı Mart ayından itibaren yapılacağını açıkladı. Konutlar 1+1 ve 2+1 tiplerinde, yatay mimari anlayışla inşa edilecek.
Kontenjan dağılımı kimleri kapsıyor?
Projede sosyal denge gözetilerek özel gruplara kontenjan ayrıldı. Gençler ve emekliler için yüzde 20’şer pay ayrılırken, engelliler ile şehit yakınları ve gazilere yüzde 5’er kontenjan tanındı. Diğer başvurular ise toplam kontenjanın yarısını oluşturuyor.
Bakan Murat Kurum daha önce yaptığı açıklamada, projeye milyonlarca vatandaşın başvurduğunu ve teslimatların planlanan takvim doğrultusunda ilerleyeceğini vurgulamıştı.