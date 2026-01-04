Şırnak'ta soğuk ve kar yağışlı havanın ardından bazı bölgelerde buzlanma ve çığ riski arttı. Bu gelişmeyle birlikte bir ilçede yarın okulların tatil edildiği açıklandı. İşte Şırnak'ta tatil edilen bölge ve detaylar.





ŞIRNAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 OCAK PAZARTESİ TATİL VAR MI?

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve çığ riski nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı belirtildi.





Açıklamada, öğretmenler, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.





Şırnak’ta 5 kişinin yaşadığı eve çığ düştü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde çığ düşen evdeki 5 kişi, mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak başka yere yerleştirildi.

İlçeye bağlı Beşağaç köyünde bir eve çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, özel idare ve AFAD ekipleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda evin etrafı kar yığınlarıyla doldu. 5 kişilik aile, kısa sürede mahsur kaldığı yerden çıkartılarak başka bir yere yerleştirildi. Bölgede bir araç ise şarampole devrilerek kar içinde kayboldu. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyündeki bir eve de çığ düştü. Evin çevresi kar yığınlarıyla kaplandı. İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla evde mahsur kalan 5 kişi kurtarılarak güvenli bir alana yerleştirildi. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca, bölgede içinde kimse bulunmayan park halindeki bir aracın da şarampole devrildiği kaydedildi.







