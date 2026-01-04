Asgari ücret artışı gelir kriterlerini yükseltti

Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik artış, sosyal yardımlar için esas alınan hane geliri sınırlarını da değiştirdi. Buna göre 65 yaş aylığı için üst sınır 11 bin 10 TL’ye, evde bakım yardımı için 22 bin 20 TL’ye çıktı. Engelli aylığında ise gelir eşiği, engel oranına göre 5 bin 381 TL ile 8 bin 86 TL arasında yeniden belirlendi.