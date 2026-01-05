MEMUR MAAŞ 6 AYLIK ENFLASYON FARK TABLOSU SON DAKİKA: Ödemeler değişti! Memur 6 aylık 14-15 günlük enflasyon maaş farkı ne kadar?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak zammı için geri sayım sona eriyor. TÜİK tarafından yarın açıklanacak Aralık ayı TÜFE verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranı ortaya çıkacak. Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 olarak açıklanırken, Aralık ayına ilişkin ekonomist beklentileri de şekillendi. Enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ve 1.000 TL’lik taban aylık artışı da maaşlara yansıtılacak. Böylece polis, öğretmen, doktor ve hemşirelerin Ocak–Temmuz 2026 döneminde alacağı zamlı maaşlar hesaplanacak.
5 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon rakamları belli oldu. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 oldu.
TEMMUZ: %2,06
AĞUSTOS: 2,04
EYLÜL: 3,23
EKİM: 2,55
KASIM: 0,87
ARALIK TAHMİN: 0,96
MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Ağustos ayında anlaşmaya varılan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 11 zam verilecek. Memurlar yine toplu sözleşmede alınan kararlar doğrultusunda 1.000 TL seyyanen zam da alacak.
MEMUR MAAŞI 5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE NE KADAR OLDU?
Şu ana kadar toplu sözleşme zammıyla beraber memurun alacağı zam oranı yüzde 17,57 oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bu oran değişecek.
Ekonomistlerin yüzde 0,96'lık enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi halinde maaş hesap tablosu da değişti.
Toplam enflasyon: %12,27
5 aylık enflasyon farkı: %6,92
Toplu sözleşme zammı: %11
Kümülatif zam: %18,69
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Öte yandan yüzde 18,69'luk tahminlerin gerçekleşmesi halinde 52 bin 617 lira olarak uygulanan en düşük memur maaşı 62,451 TL'ye yükselecek. Bu hesaba göre en düşük memur emeklisi maaşı olan 19 bin 617 lira ise 23 bin 283 liraya kadar çıkacak.