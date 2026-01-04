Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” için il il kura çekimlerini sürdürüyor. TOKİ Iğdır kuraları 7 Ocak'ta çekilecek. Peki TOKİ kurası çekilişine katılacaklar belli oldu mu? İşte Iğdır 500 bin konut kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi.

1 /21 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Adıyaman’da start aldı. TOKİ tarafından yürütülen süreç kapsamında Iğdır kura çekimleri ise 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Iğdır TOKİ kurasına katılacak adaylar için başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listeleri de kamuoyuyla paylaşılacak.

