Iğdır TOKİ kurası çekilişine katılacaklar listesi: TOKİ başvurusu kabul ve reddedilenlerin isimleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” için il il kura çekimlerini sürdürüyor. TOKİ Iğdır kuraları 7 Ocak'ta çekilecek. Peki TOKİ kurası çekilişine katılacaklar belli oldu mu? İşte Iğdır 500 bin konut kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi.

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Adıyaman’da start aldı. TOKİ tarafından yürütülen süreç kapsamında Iğdır kura çekimleri ise 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Iğdır TOKİ kurasına katılacak adaylar için başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listeleri de kamuoyuyla paylaşılacak.

Iğdır TOKİ kurası çekilişine katılacaklar listesi: TOKİ başvurusu kabul ve reddedilenlerin isimleri için tıklayın

