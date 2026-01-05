Kızılcık Şerbeti başrol oyuncusu Doğukan Güngör gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. İfadelerinin ardından ünlüler bırakılmıştı. Şeyma Subaşı da kısa süre önce yakalama kararı ardından ülkeye gelmiş ve ifade vermişti.

Doğukan Güngör kimdir?

1 Temmuz 1996'da Ankara'da dünyaya gelen oyuncu, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde eğitim aldı. Üniversite yıllarında tiyatro kulübünde sahneye çıkarak oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. Harika Uygur'dan aldığı eğitimle yeteneklerini geliştiren sanatçı, profesyonel oyunculuğa “Meryem” dizisiyle başladı.

Daha sonra Zümrüdüanka dizisinde Hamit karakterini canlandırarak ekranlarda dikkat çeken bir performans sergiledi. Ayrıca, "Dilber Ay: Küçük Dev Kadın" ve "Her Şeye Rağmen" filmlerinde yer aldı.

Şimdilerde ise "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Fatih karakterine hayat vererek oyunculuk kariyerine devam ediyor.

Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizi ve filmler

2021 Her Şeye Rağmen – Erdal Murat Aktaş

2021 Dilber Ay Küçük Dev Kadın – Hakan Kavaç

2022-2023 Kızılcık Şerbeti – Fatih Ünal

2020 Zümrüdüanka- Hamit

2018 Meryem

Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti, Hiç Kimsenin Öyküsü








