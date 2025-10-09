Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla; İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray ifadeleri alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na intikal ettirildi.

KAN ÖRNEKLERİNİ ALIP SERBEST BIRAKTILAR

Burada ifade işlemi tamamlanan ünlü isimler, kan tahlilleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada kan örnekleri alınan ünlüler daha sonda tekrar İl Jandanma Komutanlığı'na götürülerek buradan serbest bırakıldı. Bazı oyuncuların yakınları destek için İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. İfade için bekleyen oyuncu Demet Evgar’ın aynı dizide oynayan arkadaşı oyuncu Hatice Aslan’a moral ziyareti için geldiğini belirterek, soruşturma nedeniyle setlerinin durduğunu söyledi.

KÜFÜRDEN ALSANIZ TAMAM…

Şarkıcı İrem Derici’ye “Uyuşturucu kullandın mı? İnternetten sipariş ettin mi? Uyuşturucu reklamı yaptınız mı?” soruları soruldu. Derici’nin, uyuşturucu kullanmadığını, sipariş vermediğini söyleyerek, “Beni uyuşturucudan değil, kapağı açılmamış küfürden alsaydınız anlardım” dediği iddia edildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise, benzer suçlamalarla yakın zamanda gözaltına alındığını, saç ve kan örneklerinin temiz çıktığını söyleyerek, uyuşturucu kullanmadığını vurguladı.

İHBAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Soruşturmanın, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler ve yapılan ihbarlar üzerine başlatıldığı öğrenildi. Haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmayan ünlülerin, işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma ünlü isimlerin kan ve ifade sonuçlarına göre şekillenecek.







