Yargılanırken bile FETÖ’ye yardım etmişler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında daha önce “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan yargılama yapılan FETÖ’cülerin örgütsel faaliyetlerini iddianamelerin düzenlenmesinden sonra da sürdürdükleri belirlendi. Soruşturma dosyasında yer alan dijital materyallerin incelenmesi, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile alınan ifade ve fotoğraf teşhisleri sonucunda, bu kişilerin örgütün güncel yapılanması içinde aktif rol aldıkları tespit edildi.