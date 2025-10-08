Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Yargılanırken bile FETÖ’ye yardım etmişler

Yargılanırken bile FETÖ’ye yardım etmişler

04:008/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyona imza atıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında daha önce “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan yargılama yapılan FETÖ’cülerin örgütsel faaliyetlerini iddianamelerin düzenlenmesinden sonra da sürdürdükleri belirlendi. Soruşturma dosyasında yer alan dijital materyallerin incelenmesi, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile alınan ifade ve fotoğraf teşhisleri sonucunda, bu kişilerin örgütün güncel yapılanması içinde aktif rol aldıkları tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bu kapsamda 5’i daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli olarak yürütülen operasyonda, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar polis ekiplerince eş zamanlı şekilde sürdürülüyor.



#FETÖ
#Operasyon
#ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 e-Sınav takvimi açıklandı: MEB Açık Lise e-Sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler ve tüm detaylar