Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Beş doktora FETÖ gözlatısı

Beş doktora FETÖ gözlatısı

Oğuzhan Ürüşan
04:004/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
FETÖ'ye yönelik operasyon sonucu 5 kişi gözaltına alındı.
FETÖ'ye yönelik operasyon sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

FETÖ’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aktif doktorluk yapan 5 şüphelinin örgüt tarafından hücresel olarak "ders çalışma" adı altında, örgüte müzahir yurtta yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)kampına katıldıkları, sözde TUS imamıyla irtibatı olduğu belirlendi.

6 ADRESE BASKIN

Şüphelilerin FETÖ üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları bulunduğu, Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık arandıkları tespit edilen soruşturmada, 3'ü kamu 2'si özel sektör çalışanı doktorlar hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aktif terör hücrelerine operasyon

Jandarma ekipleri ise iki haftadır aralıksız sürdürdüğü operasyonlarda 91 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerinden 64’ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları ve örgüte finansman sağladığı tespit edildi.



#FETÖ
#Operasyon
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB öğretmen atama takvimi 2025: AGS puanı ile 10 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı? İşte atama süreci son gelişmeler