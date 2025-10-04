Beş doktora FETÖ gözlatısı

Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aktif doktorluk yapan 5 şüphelinin örgüt tarafından hücresel olarak "ders çalışma" adı altında, örgüte müzahir yurtta yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)kampına katıldıkları, sözde TUS imamıyla irtibatı olduğu belirlendi.

6 ADRESE BASKIN

Şüphelilerin FETÖ üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları bulunduğu, Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık arandıkları tespit edilen soruşturmada, 3'ü kamu 2'si özel sektör çalışanı doktorlar hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aktif terör hücrelerine operasyon

Jandarma ekipleri ise iki haftadır aralıksız sürdürdüğü operasyonlarda 91 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerinden 64’ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları ve örgüte finansman sağladığı tespit edildi.







