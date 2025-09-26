Yeni Şafak
Sivas’ta FETÖ firarisi yakalandı

11:5126/09/2025, Cuma
IHA
Sivas’ta, ‘silahlı terör örgütlerine üye olma’ suçundan aranan şahıs, Şarkışla ilçesinde terörle mücadele büro amirliği ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.S. adli makamlarca Sivas E Tipi Cezai İnfaz Kurumuna teslim edildi.



#FETÖ
#firari
#Sivas
