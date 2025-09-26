Sivas’ta FETÖ firarisi yakalandı

Sivas’ta kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalanarak cezaevine gönderildi. FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.S. adli makamlarca Sivas E Tipi Cezai İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Sivas’ta, ‘silahlı terör örgütlerine üye olma’ suçundan aranan şahıs, Şarkışla ilçesinde terörle mücadele büro amirliği ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.S. adli makamlarca Sivas E Tipi Cezai İnfaz Kurumuna teslim edildi.