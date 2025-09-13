Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yeni Şafak
09:5313/09/2025, Cumartesi
AA
Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkaleİl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.


Hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü E.T. belirlenen adreste yakalandı.


Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



