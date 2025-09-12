Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 5 yıl hapis cezası

Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 5 yıl hapis cezası

17:3912/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 5 yıl hapis cezası
Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 5 yıl hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 5 yıl hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mesleğinden ihraç edilen tutuksuz sanık S.S. ve avukatı katıldı.


Esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ ile irtibatlı olduğu, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, hakim olarak görev yaptığı dönemde örgütün faaliyetlerine katıldığı dikkate alınarak, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.


Sanık S.S. savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirterek "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Emniyete etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdim. Tüm bildiklerimi anlattım. O beyanlarım geçerlidir. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.


Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 5 yıl hapse çarptırdığı sanık S.S'nin mevcut halinin devamına karar verdi.



#Adana
#eski hakim
#FETÖ
#hapis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları açıklandı mı?