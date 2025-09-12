Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 5 yıl hapis cezası

Esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ ile irtibatlı olduğu, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, hakim olarak görev yaptığı dönemde örgütün faaliyetlerine katıldığı dikkate alınarak, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.