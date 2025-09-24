Yeni Şafak
Adana'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adana'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

10:1624/09/2025, Çarşamba
AA
Adana'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Adana'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Adana'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç eski astsubay Hüseyin K'yi (38) yakalamak için çalışma yaptı.

Ekipler, firari hükümlünün merkez Çukurova ilçesindeki bir ikamette saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda Hüseyin K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

