BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025: Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılır?

2026 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti için geri sayım başladı. Aralık ayı enflasyon verilerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler memur maaş katsayısında oluşacak yeni rakama çevrildi. Bedelli askerliği tercih etmeyi planlayan gençler, yıl başında ortaya çıkacak güncel ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Uzmanların tahminleri güçlenirken, hesaplamalar enflasyon beklentileri üzerinden şekilleniyor.
Bedelli askerlik ücretinin 2026 yılında hangi seviyeye çıkacağı, yılın son enflasyon verilerinin beklenmesiyle gündemde üst sıralara yerleşti. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur maaş katsayısı güncellenecek ve bedelli ücrete yeni tutar yansıyacak. Askerlik yükümlülüğünü bedelli olarak yerine getirmek isteyen binlerce kişi, ortaya çıkacak rakamları yakından takip ediyor.
GÖZLER ARALIK ENFLASYONUNDA
2025 yılının enflasyonda büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde tamamlanacağını belirten Bakan Şimşek, açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla ilgili ipucu verdi.
Aralık ayı enflasyon verilerinin yüzde 1 civarında açıklanması durumunda, yıl sonu enflasyonu yüzde 31 seviyelerinde olacak. Böylelikle 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,96 olması bekleniyor.
2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyor. Yeni bedelli askerlik ücreti yapılacak 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edilecek. 6 aylık enflasyon verisinin bu hesaplamalara göre açıklanması durumunda enflasyon farkı 6,96 olacak. 6,96 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memur maaşlarına şimdiden yüzde 18,73 kümülatif zam meydana geleceği öngörülüyor.
Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.389392 olması durumunda 333 bin 454 liraya yükselecek.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığının 07 Temmuz 2025 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 1,170211 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;
Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,170211 (memur aylık katsayısı) =280.850,64 TL
Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 1,170211 x 1 =4.095,74 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanıyor.