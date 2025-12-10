ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM TOPLANTI TARİHİ: Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Brüt-net hesaplama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantı için gün sayıyor. 2025 yılında 22.104,67 TL olarak uygulanan mevcut asgari ücretin ne kadar artacağı, yapılacak pazarlıkların ardından netleşecek. Türk-İş, TİSK ve hükümet temsilcilerinin masaya oturacağı görüşmeler öncesi hem yüzde hem de TL bazında zam senaryoları gündeme taşındı. Yeni ücret 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.
Yeni yıl yaklaşırken gözler yeniden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun takvimine çevrildi. Çalışma hayatının en kritik başlıklarından biri olan 2026 asgari ücreti için ilk toplantı tarihi açıklandı. 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan ilgilendiren süreçte, artış oranının enflasyon görünümü ve pazarlık gücüne göre şekillenmesi bekleniyor. Peki asgari ücrette güçlü zam ihtimalleri neler?
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Asgari ücret toplantısı 12 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.
2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Asgari ücretin ne kadar olacağı aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belli olacak. Komisyonun, nihai karara varıncaya dek 4 toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?
Asgari ücretin 31 Aralık 2025 tarihine kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK? İŞTE 2026 İÇİN OLASI ZAM SENARYOLARI!
Asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağına yönelik zam senaryoları gelmeye başladı.
Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 28,5'lik 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre, net ücretin 28 bin 404 lira, brüt ücretin ise 33 bin 417 lira olması bekleniyor. İşte asgari ücret için olası zam senaryoları:
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.
YÜZDE 23
Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.