Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ sosyal konut kurası: Konya konut belirleme kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ sosyal konut kurası: Konya konut belirleme kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

10:5410/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ tarafınan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, talep toplama yöntemiyle satışa sunulan Konya Doğanhisar Yenice, Çeltik Bahçelievler ve Kadınhanı İstiklal Mahallesi konut projesinin konut belirleme kurası çekildi. Konutu belirlenen konut alıcıları açıklanan tarihler arasında Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden sözleşme imzalayacaklar. İşte TOKİ sosyal konut Konya konut belirleme kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, talep toplama yöntemiyle satışa sunulan Konya Doğanhisar Yenice Mahallesi 158/250.000 Konut Projesinin Konut Belirleme Kurası çekildi. Konutu belirlenen konut alıcıları, 22 – 26 Aralık 2025 tarih aralığında T.C. Ziraat Bankası Doğanhisar Şubesinde sözleşme imzalayacaktır. İşte Konya Doğanhisar Yenice Mahallesi konut kura sonuçları isim listesi.

KONYA DOĞANHİSAR KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, talep toplama yöntemiyle satışa sunulan Konya Çeltik Bahçelievler Mahallesi 40/250.000 Konut Projesinin “Konut Belirleme Kurası çekildi. Konutu belirlenen konut alıcıları, 25 – 26 Aralık 2025 tarih aralığında T.C. Ziraat Bankası Çeltik Şubesinde sözleşme imzalayacaktır. İşte Konya Çeltik TOKİ kura sonuçları isim listesi.

KONYA ÇELTİK KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, talep toplama yöntemiyle satışa sunulan Konya Kadınhanı İstiklal Mahallesi 184/250.000 Konut Projesinin “Konut Belirleme Kurası tamamladı. Konutu belirlenen konut alıcıları, 22 – 26 Aralık 2025 tarih aralığında T. Halk Bankası Kadınhanı Şubesinde sözleşme imzalayacaktır. İşte Konya Kadınhanı İstiklal Mahallesi TOKİ konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Konya Kadınhanı İstiklal Mahallesi TOKİ konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ kura sonuçları
#Doğanhisar
#Çeltik
#Kadınhanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İNFAZ DÜZENLEMESİ 11. YARGI PAKETİ SON DURUM: 11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, af ve infaz düzenlemesi var mı?