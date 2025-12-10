TOKİ tarafınan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, talep toplama yöntemiyle satışa sunulan Konya Doğanhisar Yenice, Çeltik Bahçelievler ve Kadınhanı İstiklal Mahallesi konut projesinin konut belirleme kurası çekildi. Konutu belirlenen konut alıcıları açıklanan tarihler arasında Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden sözleşme imzalayacaklar. İşte TOKİ sosyal konut Konya konut belirleme kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

1 /35 TOKİ tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, talep toplama yöntemiyle satışa sunulan Konya Doğanhisar Yenice Mahallesi 158/250.000 Konut Projesinin Konut Belirleme Kurası çekildi. Konutu belirlenen konut alıcıları, 22 – 26 Aralık 2025 tarih aralığında T.C. Ziraat Bankası Doğanhisar Şubesinde sözleşme imzalayacaktır. İşte Konya Doğanhisar Yenice Mahallesi konut kura sonuçları isim listesi.

20 /35 KONYA DOĞANHİSAR KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

21 /35 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, talep toplama yöntemiyle satışa sunulan Konya Çeltik Bahçelievler Mahallesi 40/250.000 Konut Projesinin “Konut Belirleme Kurası çekildi. Konutu belirlenen konut alıcıları, 25 – 26 Aralık 2025 tarih aralığında T.C. Ziraat Bankası Çeltik Şubesinde sözleşme imzalayacaktır. İşte Konya Çeltik TOKİ kura sonuçları isim listesi.

27 /35 KONYA ÇELTİK KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

28 /35 TOKİ 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, talep toplama yöntemiyle satışa sunulan Konya Kadınhanı İstiklal Mahallesi 184/250.000 Konut Projesinin “Konut Belirleme Kurası tamamladı. Konutu belirlenen konut alıcıları, 22 – 26 Aralık 2025 tarih aralığında T. Halk Bankası Kadınhanı Şubesinde sözleşme imzalayacaktır. İşte Konya Kadınhanı İstiklal Mahallesi TOKİ konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi.

