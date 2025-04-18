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Firari FETÖ hakimi Muğla'da yakalandı

Firari FETÖ hakimi Muğla'da yakalandı

18:5018/04/2025, Cuma
DHA
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Firari FETÖ'cü Eski Yargıtay üyesi Bilal Köseoğlu
Firari FETÖ'cü Eski Yargıtay üyesi Bilal Köseoğlu

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla 8 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ'cü Eski Yargıtay üyesi Bilal Köseoğlu, Muğla Menteşe’de bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Muğla'da 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezasıyla aranan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu, Menteşe ilçesinde bir evde yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu'nun Menteşe'de olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kötekli Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonla Köseoğlu yakalandı. Gözaltına alınan Köseoğlu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



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