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Karaman’da 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

10:32, 07/11/2026, Cumartesi
IHA
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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkmen’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karaman’da 65 yaşındaki adam, eşi tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde adamın hayatını kaybettiği belirlendi

Olay, Valide Sultan Mahallesi 210. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katındaki dairede yaşayan Mehmet Türkmen (65), eşi tarafından evde yerde hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkmen’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Türkmen’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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Başlıklar :karamanmehmet türkmenvalide sultan mahallesiölüm olayı
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Karaman’da 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkmen’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
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