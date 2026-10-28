Kalbi atıyordu morga bırakıldı: Bebeğin hayatını değiştiren ihmal iddiası
ABD’nin Arizona eyaletinde yaşanan olayda, havuzda boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık Vincent’ın kalbi atmasına rağmen öldüğü sanılarak morga kaldırıldığı öne sürüldü. Dört saat sonra hâlâ nefes aldığı fark edilen bebeğin, geciken müdahale nedeniyle kalıcı sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.
Mercy Gilbert Medical Center'da görev yapan doktor Arian Tusi, bir hemşirenin çocukta nabız olduğunu bildirmesine rağmen durumu incelemeyi reddetti. Doktor, kan gazı ölçümlerini gerekçe göstererek çocuğun yaşam belirtilerini görmezden geldi ve resmi olarak ölüm ilanında bulundu.
Polis memurunun nefes alma sesleri duyduğunu bildirmesine ve uyarmasına rağmen bebek, akşam saatlerinde hastane morguna nakledildi.
DÖRT SAAT MÜDAHALE EDİLMEDİ
Yaklaşık dört saat sonra morgda inceleme yapan adli tıp görevlisi, küçük çocuğun nefes aldığını ve canlı olduğunu fark etti. Phoenix'teki bir hastaneye sevk edilen çocuk tedavi altına alındı.
Ancak morgda oksijensiz ve tıbbi müdahaleden uzak geçen dört saat, küçük çocuğun hayatını kararttı. Olaydan sekiz ay sonra iki yaşına giren Vincent; yürüyemiyor, konuşamıyor, tek başına oturamıyor ve beslenmesini yalnızca özel bir tüp aracılığıyla sürdürebiliyor.
Aile, yaşanan büyük ihmal nedeniyle hastane ve sorumlu personel hakkında hukuki süreç başlattı.