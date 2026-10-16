Karaman'da işsiz kaldı, devlet desteğiyle yüzde 70 hibe alıp dev tesis kurdu: Yılda 200 bin ton ürün işliyor

TKDK Karaman Koordinatörü Özgür Öztürk de tesisin bölgedeki en modern bakliyat eleme tesisi olduğunu vurgulayarak, "Tesis sayesinde bölgemizde yetiştirilmekte olan bakliyat ve çerezlik ayçiçeği ürünlerinin çeşitleri ve ekiliş alanları artacaktır. Dane mısır ve silajlık mısıra alternatif olan bakliyatların öne çıkmasıyla su tasarrufuna da katkı sağlanacaktır. Burada işlenen ürünler daha kaliteli olarak pazara sunulacak ve ürünün pazar değeri artacaktır." ifadelerini kullandı.







