FETÖ işbaşında: Büyük projeleri engelliyorlar

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ile hükümeti devirmeye çalışan FETÖ’cüler boş durmuyor. Sabıkalı geçmişleri ve kimlikleri ilgili yerlerde bilinmesine karşın gereği yapılmadığı için rahat durmayan bu kişiler, deşifre olmamış örgüt elemanlarını da kullanarak hainliklerini sürdürüyor. Türkiye’nin ekonomisi ve geleceği için kritik önemde büyük atılımlar ve projelerin önüne takoz koyuluyor. Bürokratik uzantıları eliyle iş yavaşlatma, sümen altı etme, temel hizmetlerde vatandaşı bezdirerek devlet dairelerinden soğutarak devletle karşı karşıya getirme gibi hedefler güdülüyor.





YENİ ORGANİZASYON PEŞİNDELER

Edinilen bilgilere göre FETÖ soruşturması kapsamında örgüt yöneticiliği ve üyeliğinden yargılanıp hükümlülük süresini tamamlayan FETÖ’cüler yeni bir organizasyon peşinde. Kriminalize olmuş isimlerin kim olduğu, geçmişleri, 15 Temmuz sürecindeki rolleri ilgili birimlerce bilinmesine karşın cezaevi sonrası davranışları konusunda gereğinin yapılmadığına dikkat çekiliyor. Soluğu dışarıda olan etkili örgüt elemanlarının deşifre olmayan FETÖ’cüleri kışkırttığı bildirildi. Emniyetten yargıya, sağlıktan eğitime kadar olan tüm alanlardaki kripto isimleri tehdit ya da şantaj yoluyla kullanarak devlet lehine karar aldırıyor ya da her türlü hizmete engel çıkaracak şekilde uygulamalar için teşvik ediliyor.





HÜKÜMETİ ZORDA BIRAKACAK KARARLAR

Hükümet vatandaşların hizmete erişmesinin önünü açmaya çalışırken, devlet içerisindeki kripto FETÖ’cüler ile iş birlikçileri bilinçli olarak mağduriyetlere neden olacak karar ya da uygulamalara imza atıyor. Zamanında tespit edilerek yakalanmayan suçlular, eylemlerini sürdürmeye ve vatana ihanet etmeye devam ediyor. Deşifre olup tasfiye edilinceye kadar gizli ajandalarını uygulayan FETÖ’cüler devlet sistemine ağır hasarlar verirken son dönemde kendi özel gündemleriyle hareket eden ve hükümeti zor durumda bırakacak kararlar vermeye başladı.

‘VATANDAŞ SAHİPSİZ’ ALGISI

Cezasını çeken örgüt yöneticileri tarafından bürokrasi içinde bulunan kripto elemanlar harekete geçiriliyor. Bu şekilde vatandaşın devlet dairelerindeki işleri yavaşlatılıyor, görev yapılan kurum ya da kuruluşun en temel hizmetleri yerine getirmemesi için çaba harcanıyor. Kriptolar aracılığıyla eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete, çevreden vergiye, her alanda vatandaşın işi yokuşa sürülüyor. Bununla ‘devletin vatandaşa sahip çıkmadığı’ algısı oluşturulmaya çalışılıyor.





‘BEYİN TAKIMI’ DEVREDE

Kanlı darbe girişiminin ardından devlette FETÖ temizliği yapılmıştı. Kamudan ihraç edilen örgüt üyelerinin yanı sıra FETÖ nedeniyle soruşturması devam eden 61 bin 796, ilk derece yargılaması devam eden de 23 bin 52 kişi bulunuyor. Darbe girişiminde silah çeken, halkın üzerine tankları süren, helikopter kullanan, bomba atan ve fiilen orada milletine karşı koyan darbeci teröristlerle ilgili mahkûmiyet kararı ise 4 bin 891. Söz konusu sayının bin 634’ü ağırlaştırılmış müebbet, bin 366’sı müebbet hapis cezası iken bin 891’i de süreli hapis cezaları. 2 bin 870 kişi hakkında da fiili darbe davalarında beraat kararı verildi. Cezaevinden çıkan FETÖ’cüler arasında üst düzey eski yargı ve emniyet mensubu ile bürokraside kritik görevlerde bulunan isimler de var. Bu çerçevede dikkatler FETÖ’nün ‘beyin takımı’ olarak gösterilen bu kişilerin tahliye sonrası davranışlarına çevrildi.



