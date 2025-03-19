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FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç imam yakalandı

FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç imam yakalandı

22:1119/03/2025, Çarşamba
DHA
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FETÖ'den ihraç imam, saklandığı evde yakalandı.
FETÖ'den ihraç imam, saklandığı evde yakalandı.

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç imam yakalandı. Saklandığı evde yakalanan imam, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kayseri'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç imam yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç imamın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.



#FETÖ
#Kayseri
#İmam

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