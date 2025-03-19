FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç imam yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç imam yakalandı. Saklandığı evde yakalanan imam, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kayseri'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç imam yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç imamın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.