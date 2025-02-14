FETÖ bağlantılı 2 hesaba erişim engeli

Terör bağlantılı hesaplar sosyal medya üzerinden dezenformasyon yapıyor
Sosyal medya platformu X'te provokatif ve yalan paylaşımlarla dezenformasyon yapan FETÖ bağlantılı iki hesap erişime kapatıldı.
Türkiye'de dezenformasyonla mücadele kapsamında sosyal medya denetimleri hız kesmeden devam ediyor.
İki FETÖ hesabı kapatıldı
İki FETÖ hesabı kapatıldı
Bu kapsamda popüler sosyal medya platformu X'te terör örgütü propagandası yaptığı ve sürekli dezenformasyon yaydığı tespit edilen iki FETÖ bağlantılı hesaba yönelik
erişim engeli
getirildi.
'Milli Görüşüz'
ve
'Cdr. Ethem Gürbas'
isimli X hesapları kapatıldı.
Yapılan detaylı incelemeler ve izlemeler sonucunda, bu hesapların yalnızca FETÖ'nün ideolojik hedeflerini desteklemekle kalmayıp,
aynı zamanda kamuoyunu yanıltan ve toplumda korku meydana getirmeye yönelik yanlış bilgiler yayarak dezenformasyona neden oldukları belirlendi.
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