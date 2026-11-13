Sunucuların devre dışı kalması kalan altyapının yükünü artırdı

Microsoft, altyapıdaki yük artışının genel internet trafiğindeki yükselişten kaynaklanmadığını açıkladı. Şirketin tespitine göre çok sayıda sunucunun beklenmedik biçimde kullanılamaz hale gelmesi, yükün çalışmaya devam eden altyapıya kaymasına neden oldu.





Sunucuların neden devre dışı kaldığına ilişkin inceleme sürüyor. Microsoft, olayla bağlantısı olup olmadığını belirlemek için son değişiklikleri gözden geçirirken önlem olarak tüm dağıtımları ve yapılandırma değişikliklerini askıya aldığını bildirdi.





Bazı sunucular yeniden hizmete alındı

Microsoft, etkilenen altyapının bir bölümünde alternatif bir sistem kontrolü yöntemini doğrulayarak bazı sunucuları yeniden hizmete aldı. Şirket, bu yöntemi altyapının diğer etkilenen bölümlerine de uygulamaya başladı.





Yanıt vermeyen sunucuları tespit edip yeniden başlatacak otomatik bir kurtarma süreci de hazırlanıyor. Ayrıca soruna katkıda bulunmuş olabilecek az sayıdaki yapılandırma güncellemesi inceleniyor.





Microsoft’un hizmetleri yeniden işler hale getirmek için yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Kesintinin tamamen giderildiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.