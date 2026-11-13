Microsoft 365 kesintisi nedeniyle Outlook ve Teams dahil çeşitli hizmetlerde bağlantı sorunları yaşanıyor. Microsoft, çok sayıda sunucunun beklenmedik şekilde devre dışı kaldığını açıklarken Downdetector’da Outlook için 130 binden fazla sorun bildirimi kaydedildi.
Microsoft 365 kesintisi, kullanıcıların Outlook, Teams ve diğer çevrim içi hizmetlere erişimini aksattı. Türkiye dahil farklı ülkelerden erişim sorunları bildirilirken Microsoft, bazı kullanıcıların Exchange Online posta kutularına ve diğer Microsoft 365 hizmetlerine bağlanamadığını doğruladı.
Şirket, sorunu EX1550543 numaralı hizmet olayı kapsamında araştırıyor. Microsoft 365 Status hesabından yapılan paylaşımda, Amerika’da farklı bağlantı yöntemleri kullanan kullanıcıların bildirimlerinin incelendiği ve diğer bölgelerdeki etkinin doğrulanmaya çalışıldığı belirtildi.
Microsoft 365 kesintisi hangi hizmetleri etkiliyor?
Microsoft’un hizmet durumu duyurusuna göre bağlantı sorunları, Exchange Online ile sınırlı olmayabilir. Etkilenebilecek hizmetler şöyle sıralandı:
- Exchange Online ve Microsoft Teams
- SharePoint Online ve Microsoft 365 Copilot
- Microsoft Defender XDR
- Planner ve To Do
- Bazı Microsoft Purview hizmetleri
İnternet siteleri ve platformlardaki kesintileri takip eden Downdetector, Outlook için 130 binden fazla sorun bildirimi kaydetti. Bu sayı, doğrudan etkilenen tekil kullanıcı sayısını değil, platforma iletilen sorun bildirimlerini ifade ediyor.
Sunucuların devre dışı kalması kalan altyapının yükünü artırdı
Microsoft, altyapıdaki yük artışının genel internet trafiğindeki yükselişten kaynaklanmadığını açıkladı. Şirketin tespitine göre çok sayıda sunucunun beklenmedik biçimde kullanılamaz hale gelmesi, yükün çalışmaya devam eden altyapıya kaymasına neden oldu.
Sunucuların neden devre dışı kaldığına ilişkin inceleme sürüyor. Microsoft, olayla bağlantısı olup olmadığını belirlemek için son değişiklikleri gözden geçirirken önlem olarak tüm dağıtımları ve yapılandırma değişikliklerini askıya aldığını bildirdi.
Bazı sunucular yeniden hizmete alındı
Microsoft, etkilenen altyapının bir bölümünde alternatif bir sistem kontrolü yöntemini doğrulayarak bazı sunucuları yeniden hizmete aldı. Şirket, bu yöntemi altyapının diğer etkilenen bölümlerine de uygulamaya başladı.
Yanıt vermeyen sunucuları tespit edip yeniden başlatacak otomatik bir kurtarma süreci de hazırlanıyor. Ayrıca soruna katkıda bulunmuş olabilecek az sayıdaki yapılandırma güncellemesi inceleniyor.
Microsoft’un hizmetleri yeniden işler hale getirmek için yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Kesintinin tamamen giderildiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
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