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Yabancı öğrenciler üzerinden dezenformasyon

Yabancı öğrenciler üzerinden dezenformasyon

Haber Merkezi
19:5710/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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MEB, yabancı öğrenciler için temizlik ihalesi yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.
MEB, yabancı öğrenciler için temizlik ihalesi yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi kapsamında yabancı öğrencilerin kayrıldığı ileri sürüldü. Bazı medya organlarında yer alan "Yabancı öğrenciler için temizlik ihalesi yapıldı ama yerliye yok" iddiasına yetkililerden cevap geldi. Söz konusu iddiaları yalanlayan yetkililer, benzer dezenformasyon içeriklerine karşı hukuki süreçlerin titizlikle takip edildiğini de aktardı.


Bazı medya organlarında yer alan
"Yabancı öğrenciler için temizlik ihalesi yapıldı ama yerliye yok"
başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Haberin daha önce de yalanlanmasına rağmen yeniden gündeme getirildiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon çalışmasının parçası olduğu belirtiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre,
Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES+)
kapsamında belirlenen okullarda temizlik ve güvenlik personeli istihdam ediliyor. Söz konusu personelin tüm giderlerinin proje bütçesinden karşılandığı ifade ediliyor.

PIKTES'i AB finanse ediyor

PIKTES+ projesinin, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "
Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali İmkân
" (Facility for Refugees in Turkey-FRiT) programı kapsamında yürütüldüğü, projenin hem Türk hem de yabancı uyruklu öğrencilerin akademik ve sosyal uyumlarını desteklemeyi amaçladığı belirtiliyor.

Hukuki süreç takip ediliyor

Ayrıca, proje kapsamında okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi çalıştırılmasına dair sözleşmeye faaliyet eklendiği ve bu faaliyet için özel bir bütçe tahsis edildiği kaydediliyor. Yetkililer, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıyan bu tür haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini ifade ediyor. Öte yandan, benzer dezenformasyon içeriklerine karşı hukuki süreçlerin titizlikle takip edildiği öğrenildi.

Projeyi görmezden geldiler

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:
"MEB,
Avrupa Birliği
finansmanında olan
Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES)
kapsamında 29 il için yabancı uyruklu öğrencilerin olduğu okullara yönelik güvenlik ve temizlik personeli ihalesine çıktı. İhale sonuçları 2025 yılı şubat ayında yayınlandı. MEB’in ihale için hazırlanan teknik şartnamesinde, “PIKTES ile yabancı uyruklu (Suriye, Irak, Afganistan, Filistin, Somali, Yemen) çocukların eğitim gördüğü Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulunan okullarda...” ifadesi yer alıyor. Personelin çalışacağı okullar da yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okul ve kurumların yabancı uyruklu öğrenci sayısı dikkate alınarak belirleniyor."


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