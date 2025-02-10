Yabancı öğrenciler üzerinden dezenformasyon

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi kapsamında yabancı öğrencilerin kayrıldığı ileri sürüldü. Bazı medya organlarında yer alan "Yabancı öğrenciler için temizlik ihalesi yapıldı ama yerliye yok" iddiasına yetkililerden cevap geldi. Söz konusu iddiaları yalanlayan yetkililer, benzer dezenformasyon içeriklerine karşı hukuki süreçlerin titizlikle takip edildiğini de aktardı.
Haberin daha önce de yalanlanmasına rağmen yeniden gündeme getirildiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon çalışmasının parçası olduğu belirtiliyor.
PIKTES'i AB finanse ediyor
Hukuki süreç takip ediliyor
Ayrıca, proje kapsamında okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi çalıştırılmasına dair sözleşmeye faaliyet eklendiği ve bu faaliyet için özel bir bütçe tahsis edildiği kaydediliyor. Yetkililer, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıyan bu tür haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini ifade ediyor. Öte yandan, benzer dezenformasyon içeriklerine karşı hukuki süreçlerin titizlikle takip edildiği öğrenildi.