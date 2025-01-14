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İletişim Başkanlığından 'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığından 'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasına yalanlama

Semih Bozkuş
00:0514/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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İletişim Başkanlığı, Suriyelilere hastanelerde öncelik verildiği iddiasını yalanlayıp, genel hizmeti aksatmayacak şekilde hastanelerde öncelik verilen grupları paylaştı.
İletişim Başkanlığı, Suriyelilere hastanelerde öncelik verildiği iddiasını yalanlayıp, genel hizmeti aksatmayacak şekilde hastanelerde öncelik verilen grupları paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk vatandaşı hastalardan sonra gelmelerine rağmen, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor" iddiasına cevap verdi. DMM'den yapılan açıklamada söz konusu iddia yalanlanarak, Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Konulu Genelgesinde yer alan durumlar haricinde, kimseye öncelik verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi ve öncelik sırası paylaşıldı.

Suriyelilerin Türkiye'deki hastanelerde öncelikli olarak muayene edildiği iddiası bir kez daha ısıtılarak servis edildi.

Son olarak gündeme getiren isim
NOW TV
'de canlı yayına bağlanan
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
oldu.
Söz konusu iddialar ise
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)
tarafından yalanlandı.
DMM'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "
Türk vatandaşı hastalardan sonra gelmelerine rağmen, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor
" iddiası yalanlanarak, Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Konulu Genelgesinde yer alan durumlar haricinde, kimseye öncelik verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

10 maddede hizmeti aksatmayacak şekilde öncelik sırası

DMM'nin açıklamasında, "Sağlık kurum ve kuruluşlarında genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir." denilerek şu ifadelere yer verildi:

"1. Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar)

2. Engelli hastalar

3. Hamileler

4. 65 yaş üstü hastalar

5. Yedi yaşından küçük çocuklar

6. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile aileleri

7. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden Sağlık Bakanlığımıza devredilen sağlık kuruluşlarında geçerli olmak üzere, öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler, hizmetteki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile emekli TSK, http://J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler

8. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı olan çocuklar

9. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakkında koruyucu tedbir kararı olan ya da kadın konuk evinden hizmet alan kadın ve beraberindeki çocuklar

10. Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları

Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."




#Suriyeliler
#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyon

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