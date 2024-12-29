İletişim Başkanlığı Dışişleri Bakanı Fidan'ı hedef gösteren paylaşımları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada terör örgütü PKK/YPG'nin bazı propaganda hesapları tarafından dolaşıma sokulan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hedef gösteren açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.





'Bakan Fidan, isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı görüşmede terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilmeyeceğini vurguladığını belirten DMM tarafından yapılan paylaşımda, ''Bakan Fidan, konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir.'' ifadelerine yer verildi.





DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütü PKK/YPG’nin propaganda hesapları tarafından paylaşılan açıklama, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a ait değildir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulamış, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylemiştir.

Bakan Fidan, konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir.

Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz.



