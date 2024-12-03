İletişim Başkanlığından 'Türkiye'den İsrail'e tanker gidiyor' iddiasına yalanlama

Merkez'in X hesabından da paylaşılan açıklamada '

Türkiye'den İsrail'e tanker gidiyor

' iddiası yalanlanarak, "

İddiaya konu gemi, İsrail'e taşımak üzere ülkemizden herhangi bir yük almadığı gibi İsrail’den de ülkemize herhangi bir yük getirmemiştir.