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İletişim Başkanlığından 'Türkiye'den İsrail'e tanker gidiyor' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığından 'Türkiye'den İsrail'e tanker gidiyor' iddiasına yalanlama

Semih Bozkuş
00:323/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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İletişim Başkanlığı, sosyal medyada Türkiye'den İsrail'e gemi gittiği yönündeki iddiaları yalanladı.
İletişim Başkanlığı, sosyal medyada Türkiye'den İsrail'e gemi gittiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Dün bazı sosyal medya hesaplarında Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tankerin İsrail'e gittiği ileri sürüldü. Konuya ilişkin İletişim Başkanlığından açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaları yalanlayarak bahse konu geminin 22 Kasım'da Türkiye'ye Belçika'dan geldiğini; yüklerini boşalttığını ve 'boş' olarak geri gidişinin onaylandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)
, "
Türkiye'den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor
" iddiasını yalanladı.

Bazı sosyal medya hesaplarınca paylaşılan söz konusu iddiaya ilişkin DMM'den yazılı açıklama yapıldı.

"Ne İsrail'den yük getirdi ne de İsrail'e yük götürdü"

Merkez'in X hesabından da paylaşılan açıklamada '
Türkiye'den İsrail'e tanker gidiyor
' iddiası yalanlanarak, "
İddiaya konu gemi, İsrail'e taşımak üzere ülkemizden herhangi bir yük almadığı gibi İsrail’den de ülkemize herhangi bir yük getirmemiştir.
" denildi.

"Boş gidiş bildirimi onaylandı"

Yapılan incelemeler sonucu Panama bayraklı TRANS FJORD isimli geminin 22 Kasım'da Belçika'dan Yalova Limanı'na geldiği; “buzlu asetikasit” ve “vinil asetat veya diğer vinilesterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerler” ürünlerini boşalttığı aktarıldı.

Geminin 25 Kasım'da boş olarak gidiş bildiriminin onaylandığına vurgu yapılarak, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.




#İletişim Başkanlığı
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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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