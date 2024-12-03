İletişim Başkanlığından 'Türkiye'den İsrail'e tanker gidiyor' iddiasına yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarınca paylaşılan söz konusu iddiaya ilişkin DMM'den yazılı açıklama yapıldı.
Yapılan incelemeler sonucu Panama bayraklı TRANS FJORD isimli geminin 22 Kasım'da Belçika'dan Yalova Limanı'na geldiği; “buzlu asetikasit” ve “vinil asetat veya diğer vinilesterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerler” ürünlerini boşalttığı aktarıldı.
Geminin 25 Kasım'da boş olarak gidiş bildiriminin onaylandığına vurgu yapılarak, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.