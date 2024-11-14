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DMM'den "MSB'nin Türk firması yerine İsrailli firmayı seçtiği" iddiasına yalanlama

DMM'den "MSB'nin Türk firması yerine İsrailli firmayı seçtiği" iddiasına yalanlama

15:1614/11/2024, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Milli Savunma Bakanlığı, eylülde yaptığı alım için Türk firmasının ihaleye katılmasını engelledi, İsrailli firmayı seçti" iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024'ten itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğu vurgulandı.


"Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

İddiaya konu malzemenin İsrail firmasından alınacağının duyurulduğu ve Türk firmalarının engellendiği iddialarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan F-4 uçaklarının soğutma sıvısı tedariki konusunda defalarca ihale açılmış olmasına rağmen teklif gelmemesi nedeniyle tedarik gerçekleşmemiştir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalan haberle ilgili gerekli hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"


#DMM
#MSB
#Savunma sanayi

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