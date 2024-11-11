Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Dolmabahçe' iddialarına yalanlama

İddiaların doğru olmadığı, TBMM Başkanlık Divanı'nın 19 Şubat 1985 tarih ve 45 sayılı kararıyla Dolmabahçe Sarayı yapılarından "Baltacılar Dairesi"nin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarına geçici olarak tahsis edildiği aktarılan açıklamada, 2017'de TBMM Başkanlık Divanı'nın 9 Mart 2017 tarih ve 33 sayılı kararıyla da yapının tarihteki özgün yapısına çevrilmesinin planlandığı belirtildi.