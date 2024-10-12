Discord üzerinden suç içerikli paylaşımlar hakkında çalışmalar devam ediyor: 'Haha' isimli grubun kurucuları yakalandı

Çocuklar için yayın yapan ve 400 binden fazla abonesi olan YouTuber Gökben Duman, Discord odasındaki taciz, tehdit ve hakaret içeren videolarını "Sergilediğim hareketleri normal hayatta yapmıyorum" diyerek savundu. Duman YouTube üzerinden kazandığı ve çoğunluğu çocuk olan takipçilerini Türkiye'de erişim yasağı getirilen Discord'un tehdit, şantaj ve taciz dolu panellerine sürüklüyor. Öte yandan sosyal medyada taciz, tehdit ve hakaret içerikli videolar yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Duman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.