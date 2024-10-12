Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Discord üzerinden suç içerikli paylaşımlar hakkında çalışmalar devam ediyor: 'Haha' isimli grubun kurucuları yakalandı

Discord üzerinden suç içerikli paylaşımlar hakkında çalışmalar devam ediyor: 'Haha' isimli grubun kurucuları yakalandı

09:4312/10/2024, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Discord
Discord

Erişim engeli getirilen "Discord" isimli sosyal platform üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında çalışmalar devam ediyor. Halkı yanıltıcı şekilde yayın ve dezenformasyon yaptığı tespit edilen "Haha" isimli grubun kurucuları olan 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 2 kadının öldürülmesi olayının ardından tartışılan ve erişim engeli getirilen "
Discord
" isimli sosyal medya platformu hakkında Emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Halkı yanıltıcı şekilde yayın ve dezenformasyon yaptığı tespit edilen "Haha" isimli grubun kurucuları olan 3 şüpheli yakalandı. Ankara'da bulunan T.D. İstanbul'da bulunan F.T. ve Konya'da bulunan M.Ö. tutuklandı.

Ayrıca "C31K" isimli grubun yöneticilerinden olan E.G. Tokat'ta yakalanarak tutuklanırken, İstanbul'da bulunan A.T. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı. Discord üzerinden bir kadının kendisine kolonya döktürülüp yaktırılmasına dair paylaşımda adı geçen ve gözaltına alınan Ö.P. ise tutuklandı.

#Discord
#İstanbul
#Dezenformasyon

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12 Ekim 2024 İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar? İUP maaşları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?