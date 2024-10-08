Discord sapkınlarına operasyon: C31K isimli grubun yöneticileri yakalandı

İçişleri Bakanlığı Discord’da bulunan “C31K” isimli grubun yöneticilerinden “Hz. Ebu Cehil” kullanıcı adlı E.K. ile ‘’Arda Bateman’’ kullanıcı adlı A.T’nin polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord’da bulunan “C31K” isimli grubun yönetici “Hz. Ebu Cehil” kullanıcı adlı E.K. ile ‘’Arda Bateman’’ kullanıcı adlı A.T’nin polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındığını açıkladı. Açıklamanın tamamı şöyle:
Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız.
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir.
Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur!
İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız!"