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Discord sapkınlarına operasyon: C31K isimli grubun yöneticileri yakalandı

Discord sapkınlarına operasyon: C31K isimli grubun yöneticileri yakalandı

19:118/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Discord ve Telegram'daki paylaşımlara yönelik soruşturmada iki çocuk Emniyet tarafından muhafaza altına alındı.
Discord ve Telegram'daki paylaşımlara yönelik soruşturmada iki çocuk Emniyet tarafından muhafaza altına alındı.

İçişleri Bakanlığı Discord’da bulunan “C31K” isimli grubun yöneticilerinden “Hz. Ebu Cehil” kullanıcı adlı E.K. ile ‘’Arda Bateman’’ kullanıcı adlı A.T’nin polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord’da bulunan “C31K” isimli grubun yönetici “Hz. Ebu Cehil” kullanıcı adlı E.K. ile ‘’Arda Bateman’’ kullanıcı adlı A.T’nin polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındığını açıkladı. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Ankara Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden “Hz. Ebu Cehil” olarak adı geçen şahsın E.K. adlı çocuk olduğu belirlenmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır.
❌‘’Arda Bateman’’olarak adı geçen şahsın ise A.T adlı çocuk olduğu belirlenmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce muhafaza altına alınmıştır.
İfadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır.

Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız.

Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var! Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir.

Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur!

İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız!"



İstismar şantaj tehdit ne ararsanız var: Dijital sapkınların yeni adresi ifşa oldu

İstismar, şantaj, tehdit, şiddet... Ne ararsanız var! Tüm dünyayı etkisi altına alan sapkın uygulamaların sayısı günden güne artarken sosyal medya mecraları adeta dijital çöplüğe döndü. İstanbul'da iki genç kızı vahşice katleden sur canisi Semih Çelik’in cep telefonu incelemesinde İnceller ile iletişimde olduğunun ortaya çıkmasının ardından gözler yeniden sosyal medyadaki tehlikeye çevrildi. Sapkın grupların cani eylemleri ve sosyal medyaya sızan yazışmaları sur canisi gibi binlerce katilin aramızda dolaştığını bir kez daha gözler önüne sererken söz konusu toplulukların sıklıkla Telegram ve Discord'daki propaganda gruplarına üye oldukları, saldırıların övüldüğü ve hatta yer yer planlandığı kanallarda örgütlendikleri ortaya çıktı.


#Discord
#İçişleri Bakanı
#Polis

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