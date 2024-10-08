Rusya'dan Discord'a erişim engeli: Yasa dışı bilgi paylaşımı yapıp terörist eylemler planlıyorlar

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle anlık görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulaması Discord'a, Rusya genelinde erişim engeli getirildiğini açıkladı. Discord, son günlerde Türkiye'de de çocuklara yönelik sapkınlıklarla gündeme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, platforma erişim engeli getirilebileceğini açıklamıştı.
Son dönemde sapkın akımlara, terörist eylemlere zemin hazırlayan gruplara verdiği izinlerle gündeme gelen anlık görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulaması Discord, birçok ülkede tartışma konusu oldu.
Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, yasa dışı bilgi paylaşımı, uyuşturucu satışı, terörist eylemler ve aşırılık yanlısı içerikler nedeniyle Discord'a erişim engeli getirildiğini bildirdi.
Rus devletinin ikazlarını hiçe sayan Discord yönetimi, kendilerine belirtilen yasa gerekliliklerine uymadığı için de 3,5 milyon ruble (Yaklaşık 1,3 milyon TL) cezaya çarptırıldı.
Türkiye'de de erişim engeli getirilmesi gündemde
Discord, son günlerde Türkiye'de de çocuklara yönelik sapkınlıklarla gündeme geliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, platforma erişim engeli getirilebileceğini açıklamıştı.
Discord'da neler oluyor?
İstanbul'un Fatih ilçesinde iki genç kadını katledip intihar eden Semih Çelik isimli sapkının cinayetlerine destek veren sosyal medya grupları olduğu ortaya çıkmıştı.
Discord üzerinden toplanan sapkınların, özellikle kız çocuklarını tuzağa düşürerek cinsel istismarda bulundukları belirlenmişti.
Kız çocuklarını tehdit ederek sapkın eylemlerde bulunduran ve paralarını gasp eden zanlılar, sosyal medyada isim isim ifşa edilmişti.