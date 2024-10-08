Rusya'dan Discord'a erişim engeli: Yasa dışı bilgi paylaşımı yapıp terörist eylemler planlıyorlar

Çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen Discord'a yönelik kapatma ve erişim engeli gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya açıklık getirdi. Uraloğlu, "Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok" dedi.