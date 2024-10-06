Discord üzerinden çocuklara cinsel istismar: Tehdit edip sapkın eylemler yaptırıyorlar

İstanbul'da Semih Çelik adındaki cani önce Eyüpsultan ilçesinde Ayşenur Halil'i, daha sonra da Fatih Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i canice öldürdü. Daha sonra surlardan atlayarak intihar eden katil zanlısını sosyal medyada destekleyen hesaplar olduğu belirlendi.

Katil ile aynı zihniyette binler var!

Semih Çelik ile aynı sitelere girdiği ortaya çıkan hesapların yaptığı paylaşımlardaki ifadeler kan dondurdu.

Öldürülen genç kadınlar hakkındaki iğrenç yorumlar.

Discord üzerinden çocuklara cinsel istismar

Anlık görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulaması Discord üzerinde de toplanan sapkınların, özellikle kız çocuklarını tuzağa düşürerek cinsel istismarda bulundukları belirlendi.

Kız çocuklarını adres ve ailelerinin bilgileriyle tehdit ederek sapkın eylemlerde bulunduran ve paralarını gasp eden zanlılar, sosyal medyada isim isim ifşa edildi.

X'e yansıyan görüntülerde, çırılçıplak soyundurulan bir kızın ailesinin aranmaması karşılığında erkekler tarafından zorbalandığı görülüyor.

Bir başka görüntüde ise 12 yaşında olduğu belirtilen bir kızın cinsel organına kolonya döktürülerek ateşle yaktırıldığı görülüyor.

Sapkınların, Discord üzerinden zorbaladığı çocukları '901' ile başlayan hesaplardan diğer sosyal medya platformlarında da paylaştıkları belirlendi.

Paylaşılan videoların yorumlarında da benzer zihniyette kullanıcıların çocukları zorbaladıkları görüldü.

Vatandaşlardan Emniyet'e çağrı: Bu sapkınlığı durdurun

Vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı şikayet yağmuruna tuttu.











