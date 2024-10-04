Fatih'te kan donduran vahşet: İki genç kadını öldürüp intihar etti

İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik isimli zanlı, yaşıtı bir kadının başını keserek Edirnekapı surlarından aşağı attı. Zanlının bu olaydan yarım saat önce de Eyüpsultan'da 19 yaşındaki bir başka kadını öldürdüğü ortaya çıktı.
Saat 16.00 sularında, Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İ.U.'nun başını kesip aşağı attı.
Ardından boğazına ip geçiren zanlı surlardan atlayarak intihar etti.
Yarım saat önce de başka bir kadını öldürmüş
Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da A.H.'yi öldürdüğü ortaya çıktı.
'Eski ve yeni sevgilisini öldürdü' iddiası
Öte yandan Semih Çelik'in Fatih'te öldürdüğü İ.U.'nuneski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü A.H'nin de şu anki kız arkadaşı olduğu öne sürüldü.
Cinayeti defterine çizmiş
Katil zanlısının evinde yapılan aramalarda bir defterde karakalem çizimler bulundu. Ekiplerin incelemesinde, çizimlerde kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin İ.U.'nun öldürülme şekliyle benzediği belirlendi.
Detaylar cinayetin planlanmış olduğu ihtimalini güçlendiriyor.
Emniyetten açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Yapılan çalışmalarda; S.Ç.(19) isimli şahsın surlardan atlayarak intihar ettiği, intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde A.H.(19) isimli kadını daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U.(19) isimli kadını öldürdüğü tespit edilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."