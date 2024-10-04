Fatih'te kan donduran vahşet: İki genç kadını öldürüp intihar etti

Saat 16.00 sularında, Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İ.U.'nun başını kesip aşağı attı.

Ardından boğazına ip geçiren zanlı surlardan atlayarak intihar etti.

Yarım saat önce de başka bir kadını öldürmüş

Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da A.H.'yi öldürdüğü ortaya çıktı.

'Eski ve yeni sevgilisini öldürdü' iddiası

Öte yandan Semih Çelik'in Fatih'te öldürdüğü İ.U.'nuneski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü A.H'nin de şu anki kız arkadaşı olduğu öne sürüldü.

Cinayeti defterine çizmiş

Katil zanlısının evinde yapılan aramalarda bir defterde karakalem çizimler bulundu. Ekiplerin incelemesinde, çizimlerde kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin İ.U.'nun öldürülme şekliyle benzediği belirlendi.

Detaylar cinayetin planlanmış olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: